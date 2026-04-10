Twierdzi, że jest sędzią TK. Nadal nie złożył rezygnacji z orzekania w innym sądzie

Krystian Markiewicz, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, został zapytany w TVN24, czy zrezygnował z orzekania w sądzie okręgowym w Katowicach.

Markiewicz twierdzi, że jest sędzią TK. Do tej pory nie zrezygnował z orzekania w sądzie w Katowicach

Przyznał, że jeszcze takiej rezygnacji nie złożył, bo to – jak tłumaczył – „powinno się dokonać wraz z dokonaniem czynności w Trybunale Konstytucyjnym”.

– Ale zrezygnowałem z innych funkcji, m.in. z przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, z członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury takie rezygnacje złożyłem – dodał.

Sędzia TK nie może być jednocześnie sędzią innego sądu.

"Ślubowanie" czworga nowo wybranych sędziów TK w Sejmie

W Sejmie w czwartek doszło do „ślubowania” czworga nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

„Ślubowanie” w Sejmie złożyli: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę). Złożyli je też Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej złożyli ślubowanie wobec prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny w Sejmie, stąd ślubowanie nie zostało złożone wobec prezydenta, jak mówi Konstytucja.

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powiedział w czwartek, że spotkał się z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK.

– Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy. Cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk – poinformował prezes TK.

