„Do Rzeczy” nr 51: Paweł Lisicki: Śledztwo w sprawie Matki Bożej

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Czas na konserwatywną korektę – mówi Marek Jurek, europoseł, były marszałek Sejmu, w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim;

– Jarosław Kaczyński w polityce III RP jest od 29 lat. Właśnie stoi przed kolejną misją niemożliwą. Jednak już

pokazał, że w polityce nie ma dla niego rzeczy niewykonalnych – zauważa Piotr Semka w artykule „Dylematy Kaczyńskiego”.

– Zbigniewa Herberta życie na podsłuchu – z Joanną Siedlecką, pisarką, autorką biografii rozmawiają Krzysztof Masłoń i Tomasz Zbigniew Zapert.

– Kto z psem zadziera, prędzej czy później jego kły poczuje na łydce albo w zadku – ostrzega Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Psie serce, czyli świąteczne porachunki”.

– „Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza / W ogromny dzwon, / Dla słowiańskiego oto Papieża / Otwarty tron”. Czyje pojawienie się wieszczył Juliusz Słowacki w 1848 r.? Karola Wojtyły? A może kogoś innego, jego poprzednika sprzed ponad 70 lat, św. Piusa X? – pisze Ewa Polak-Pałkiewicz w artykule „Pierwszy «polski papież» ?"

– W narracji lewicowej Donald Trump to zdrajca, wręcz rosyjski agent. Rosja bowiem rzekomo załatwiła mu wybór na prezydenta. Stąd zdradę Trumpa trzeba obnażyć i pociągnąć go do odpowiedzialności. Był to jeden z postulatów wyborczych Partii Demokratycznej. Ponieważ demokraci właśnie przejęli kontrolę nad Izbą Reprezentantów, obiecują wcielić ten postulat w życie – zauważa Marek Jan Chodakiewicz w tekście „Trump zdrajca?”.

– Jednolity plik kontrolny uchwalony przez PO był bezużyteczny dla kontroli, a zmiany prawa otwierały bramy dla oszustów. Otrzymywali sygnał: państwo w środku Europy jest bezbronne. To trzeba było naprawić – pisze Paweł Szałamacha w artykule „Jak uszczelniliśmy VAT”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Waldemar Łysiak o najkrwawszej Wigilii nowożytnej Europy oraz alfabet celebrytów byłego redaktora naczelnego „Super Expressu” Sławomira Jastrzębowskiego.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 17 grudnia 2018 r.