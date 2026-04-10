Fragment rakiety w sadzie na Lubelszczyźnie

W Jarosławcu na terenie sadu odnaleziono fragment rakiety, najprawdopodobniej użytej do zwalczania rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Przekazano, że "na terenie sadu odnaleziono fragment rakiety najprawdopodobniej użytej do zwalczania rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku".

"10.04. br. ŻW rozpoczęła czynności w Jarosławcu, woj. lubelskie, gdzie na terenie sadu odnaleziono fragment rakiety najprawdopodobniej użytej do zwalczania rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10.09.2025 r. Teren został zabezpieczony. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego" – czytamy w komunikacie Żandarmerii Wojskowej.

W rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zamościu podkom. Dorota Krukowska-Bubiło przekazała, że mundurowi otrzymali zgłoszenie o ujawnieniu niezidentyfikowanego obiektu po godz. 13. – Powiadomiliśmy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Żandarmerię Wojskową. W tej chwili na miejscu trwają czynności – wyjaśniła.

Wciąż odnajdowane są resztki dronów

W marcu, na terenie kopalni węgla brunatnego w Gałczycach pod Koninem, odnaleziono w czwartek bezzałogowy statek powietrzny, tzw. drona. Śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Jeśli potwierdzi się teoria, że dron jest jedną z maszyn, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu 2025 roku, będzie to oznaczało, że bezzałogowiec musiał pokonać nawet 400 kilometrów.

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Niecodzienne znalezisko. Służby w akcji