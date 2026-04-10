Wybory na Węgrzech. Polscy politycy jadą z misją obserwacyjną

"Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydelegowało misję obserwacyjną, której zadaniem będzie ocena przebiegu wyborów pod kątem zgodności z zasadami OBWE oraz międzynarodowymi standardami demokratycznymi" – poinformowała w piątek (10 kwietnia) Kancelaria Sejmu.

Obserwacja odbędzie się w ramach wspólnej Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej Wyborów (IEOM), która w dniu wyborów zgromadzi ponad 350 obserwatorów z ZP OBWE, Biura OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

"ZP OBWE już po raz czwarty wydelegowało na Węgry misję obserwacyjną W tym roku przebiegowi wyborów przyglądać się będzie 135 obserwatorów, w tym 109 parlamentarzystów z 38 krajów" – podano w komunikacie.

Misja obserwacji wyborów na Węgrzech z udziałem polskich parlamentarzystów

Polski parlament reprezentować będą członkowie delegacji Sejmu i Senatu do ZP OBWE: posłowie Barbara Bartuś (PiS), Paweł Śliz (Polska 2050), Krzysztof Gadowski (KO), Dariusz Stefaniuk (PiS) i Katarzyna Ueberhan (Lewica) oraz senatorowie Kazimierz Kleina (KO) i Grzegorz Bierecki (PiS). Z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w obserwacji uczestniczył będzie także senator PSL Jan Filip Libicki.

"Przed dniem wyborów obserwatorzy ZP OBWE wezmą udział w kompleksowym programie informacyjnym w Budapeszcie, obejmującym spotkania z przedstawicielami administracji wyborczej, partii politycznych i kandydatów, społeczeństwa obywatelskiego, mediów oraz ekspertów międzynarodowych. Obserwatorzy zostaną następnie rozmieszczeni na terenie Węgier, aby ocenić przebieg wyborów" – czytamy na stronie internetowej Sejmu.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia. Z sondaży wynika, że rządzący od 16 lat Fidesz Viktora Orbana może stracić władzę na rzecz opozycyjnej Tiszy Petera Magyara.

