Sędziowie protestują przeciwko uchwale KRS. "Wierni konstytucji!"

Krajowa Rada Sądownictwa przypomniała w uchwale, że "zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną".

Uchwała KRS nie spodobała się niektórym sędziom, którzy w sobotę dali temu w Warszawie wyraz. "Konstytucja to nie tylko słowo. konstytucja to wartości. Żadna uchwała upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, nie zakaże nam stosowania konstytucji i nie zmusi nas do schowania jej do szafy" – przekonują sędziowie.

Jednego z sędziów rozpoznał korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz. "Poznaję tego pierwszego z prawej. Sędzia Gąciarek. Jedyny do tej pory, który mnie skazał w procesie karnym. Teraz już wiem dlaczego nie mogłem liczyć na uczciwy proces. Na szczęście wyrok padł w apelacji" – napisał.