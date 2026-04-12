Mięso na zdrowie

Jest delikatna w smaku, soczysta i bardzo zdrowa. Oprócz witaminy B12 i białka zawiera także cynk i żelazo. A trzeba zaznaczyć, że żelazo zawarte w mięsie jest najłatwiej przyswajalną formą żelaza w diecie. Może dlatego odnotowujemy delikatny odwrót od wegetariańskich nawyków? Coraz częściej słyszy się o „byłych” wegetarianach, którzy z powodów zdrowotnych wprowadzają do diety mięso. Polacy spożywają zaledwie kilkadziesiąt dekagramów jagnięciny rocznie, a np. wieprzowiny – ok. 40 kg. A przecież mamy polską jagnięcinę, jagnięcinę podhalańską, która jest wpisana na listę produktów regionalnych, a jej nazwa jest zastrzeżona w Unii Europejskiej.