Ułaskawiona Weronika Krawczyk: Jestem przeogromnie wdzięczna prezydentowi

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec Weroniki Krawczyk. Kobieta została skazana po tym, jak odmówiła aborcji na swoim synu, a następnie ostrzegła inne matki przed ginekologiem, który proponował takie zabiegi.

"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. skorzystał z prawa łaski w stosunku do Pani Weroniki Krawczyk. Pani Weronika zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej" – przekazał za pośrednictwem platformy X Mateusz Kotecki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania. Weronika Krawczyk była skazana za przestępstwo z art. 212 ust. 2 Kodeksu karnego (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania).

Ułaskawiona Weronika Krawczyk przyznała w rozmowie z "Super Expressem", że dla niej "nie jest zwykła urzędowa decyzja". ale "koniec lat życia w strachu".

– Jestem panu Karolowi Nawrockiemu przeogromnie wdzięczna za to, co zrobił dla mnie i dla mojej rodziny. Nigdy mu tego nie zapomnę. Każdego dnia pamiętam, że dzięki jego decyzji mogę w końcu żyć spokojnie i naprawdę cieszyć się życiem, czasem spędzonym z dziećmi i z mężem – mówi kobieta.

Apel Akcji Katolickiej

O zastosowanie prawa łaski apelowała do głowy państwa Akcja Katolicka. "Ostrzeżenie kobiet przed lekarzem – w przeszłości skazanym za wielokrotne dokonywanie aborcji – nie może być traktowane jako czyn przestępczy. Wręcz przeciwnie, jest to przejaw odwagi cywilnej oraz odpowiedzialności za życie dzieci, które same nie mogą się bronić. W sytuacji, gdy zawodzi wrażliwość instytucjonalna, głos sumienia jednostki nabiera szczególnego znaczenia" – argumentowała. Z podobną prośbą zwrócił się do prezydenta biskup pelpliński ks. bp Ryszard Kasyna.