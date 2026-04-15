"Kwestia konfliktu personalnego". Kierwiński zapowiada kontrolę ws. Lenza

Szef MSWiA Marcin Kierwiński odniósł się do doniesień o pozasystemowym zabiegu, który miał zostać wykonany dla osoby z najbliższej rodziny senatora KO Tomasza Lenza. Wirtualna Polska podała, że zabieg miał się odbyć poza standardową procedurą, bez formalnej zgody i dokumentacji medycznej, a także bez kolejki.

Kierwiński zapowiedział kontrolę

Kierwiński powiedział, że w tej sprawie wszczęto kontrolę, po której będzie wiadomo, kto w tej sprawie mówi prawdę. – Budzi to mój niepokój, ale czekam na wyniki kontroli. Natomiast chcę jedną rzecz bardzo jasno powiedzieć. Wiele z tych informacji jest, z tego co wiem, nieprawdziwych – mówił minister w Polsat News.

Marcin Kierwiński dodał, że pacjent ma pełną dokumentacje medyczną. – Nie chcę tego dzisiaj omawiać, ale to też jest kwestia pewnego konfliktu personalnego, który w tamtej miejscowości się rozgrywa, ale takie kwestie, jest dokumentacja, albo nie ma dokumentacji, są bardzo proste do sprawdzenia. Zaraz po kontroli będziemy mieli wszystko czarno na białym. Będziemy wiedzieli, kto w tej sprawie mówi prawdę – zaznaczył.

Jak dowiedział się reporter Radia ZET, wyniki kontroli NFZ w Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie zabiegu członka rodziny senatora Tomasza Lenza będą najwcześniej w następnym tygodniu. – Postępowanie jest pilne, ale w toku – potwierdziła Barbara Nowacka z NFZ w Bydgoszczy.

Oświadczenie senatora

Senator Lenz i jego żona wydali wspólne oświadczenie, w którym zarzucili autorom publikacji kłamstwa i insynuacje. Przekonują ponadto, że posiadają dokumentację, w tym podpisaną przez siebie zgodę na zabieg. – Dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ oraz Izba Lekarska w Toruniu. Natomiast dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał. W związku z tym kierujemy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim – oświadczył Lenz.

