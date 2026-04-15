Jak wskazują cytowani przez magazyn eksperci z Instytutu Studiów nad Polityką Zagraniczną, amerykańskie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot i ich partnerów z Zatoki Perskiej w ciągu pierwszych 96 godzin operacji Epic Fury wystrzeliły 943 pociski, w tym pociski przechwytujące Patriot PAC-3 MSE, z których każdy kosztował około 4,5 miliona dolarów.

– Jako osoba z doświadczeniem finansowym, prawie się popłakałam, gdy zobaczyłam pierwsze raporty i obliczyłam koszty działań sił USA i sojuszników podczas operacji Epic Fury – powiedziała Wiktoria Honczaruk, dyrektor ds. technologii obronnych w Instytucie Wyspy Węża, założonym w 2024 roku w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa między Ukrainą a jej zachodnimi sojusznikami.

Wojsko i ekonomia

Jak wskazała, doświadczenia wojny z Rosją wymusiły na ukraińskiej armii opracowanie nie tylko nowoczesnego, ale także ekonomicznego systemu obrony przeciwko atakom z powietrza. Honczaruk przypomniała, że rosyjskie ataki nie opierają się wyłącznie na dronach, ale wykorzystują także pociski manewrujące, pociski balistyczne oraz wabiki. Wszystkie te maszyny są wykorzystywane podczas jednego nalotu. Aby sprostać takim wymaganiom pola bitwy, Ukraina opracowała drony przechwytujące, których cena waha się od 3 do 5 tysięcy dolarów.

"Dla porównania: szacuje się, że koszt bezzałogowych statków powietrznych Shahed wykorzystywanych przez Rosję i Iran mieści się w przedziale od 20 tys. do 50 tys. dolarów” – wskazują dziennikarze magazynu.

Eksperci przypominają, że Rosja nieustannie zmienia możliwości dronówShahed, wyposażając niektóre z nich w sztuczną inteligencję, aby mogły unikać walki elektronicznej, a także w rakiety powietrze-powietrze, aby niszczyć śmigłowce i samoloty, dzięki czemu mogą one latać 2,5 razy szybciej niż wersje konwencjonalne.

