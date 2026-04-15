Rosyjska Duma Państwowa, niższa izba parlamentu FR, przyjęła ustawę rozszerzającą uprawnienia prezydenta, umożliwiającą użycie sił zbrojnych poza granicami kraju w celu "ochrony" obywateli rosyjskich zatrzymanych lub sądzonych za granicą.

Zgodnie z projektem, Putin może skierować wojsko do państw, w których – według Moskwy – dochodzi do działań wymiaru sprawiedliwości sprzecznych z interesami Rosji lub bez podstaw w prawie międzynarodowym.

Moskwa: Zgoda Dumy na interwencje wojskowe w obronie obywateli

Autorzy ustawy uzasadniają ją koniecznością ochrony Rosjan przed "bezprawnymi działaniami" zagranicznych instytucji oraz przeciwdziałania – jak twierdzą – politycznie motywowanym postępowaniom wobec obywateli Federacji Rosyjskiej.

Przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Andriej Kartapołow oświadczył, że proponowane przepisy zapewnią ochronę praw, wolności i uzasadnionych interesów obywateli Rosji, a także rosyjskich organizacji "przed zagranicznymi nielegalnymi atakami".

Putin z nowymi uprawnieniami. Szuka pretekstu do ataku?

Nowe regulacje wpisują się w szersze zmiany legislacyjne rozszerzające kompetencje Kremla w zakresie użycia siły poza granicami państwa. Wcześniejsze projekty przewidywały możliwość interwencji m.in. w przypadku aresztowania Rosjan przez zagraniczne sądy lub organy międzynarodowe nieuznawane przez Moskwę.

Część ekspertów wskazuje, że przepisy mogą być wykorzystywane jako uzasadnienie dla działań militarnych za granicą, choć – jak podkreślają – Rosja w przeszłości podejmowała takie decyzje niezależnie od formalnych podstaw prawnych.

UE szykuj Norymbergę dla rosyjskich zbrodniarzy na Ukrainie

Zdaniem specjalistów, rozpatrywany projekt ustawy ma związek z inicjatywą państw UE dotyczącą utworzenia specjalnego trybunału przeciwko Rosji, który miałby sądzić rosyjskie przywództwo wojskowo-polityczne za zbrodnie popełnione na Ukrainie, na wzór Trybunału Norymberskiego, który skazał przywódców III Rzeszy.

