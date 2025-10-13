Europa szykuje trybunał dla Putina. Historyczna decyzja Unii

Unia Europejska rozpoczęła finansowanie specjalnego trybunału, który ma sądzić prezydenta Rosji Władimira Putina oraz innych rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie.

Celem Unii jest pociągnięcie Putina do odpowiedzialności

"Utworzyliśmy specjalny trybunał do spraw zbrodni agresji, a teraz zapewniamy również jego finansowanie" – powiedziała Kallas, cytowana przez agencję Reutera. Wezwała także inne państwa i organizacje do przyłączenia się do inicjatywy. "Bez odpowiedzialności nie będzie sprawiedliwego i trwałego pokoju" – podkreśliła. Estońska polityk wystąpiła wspólnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaznaczając, że celem działań Unii jest doprowadzenie do pociągnięcia rosyjskiego przywódcy do odpowiedzialności za agresję na Ukrainę.

Międzynarodowy Trybunał Karny już w 2023 roku wydał nakaz aresztowania Putina w związku ze zbrodnią wojenną polegającą na deportacji ukraińskich dzieci z terenów okupowanych przez Rosję. Moskwa, która nie jest stroną traktatu MTK, odrzuca legalność tego nakazu.

"Nie zachowują się jak sojusznik". Chiny zadały cios Rosji

Tymczasem Rosja mierzy się z coraz chłodniejszym podejściem swojego kluczowego partnera – Chin. Jak podaje Reuters, dostawy towarów z Chin do Rosji we wrześniu spadły aż o 21 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. To najniższy poziom od lutego br. Według danych chińskich służb celnych Rosja zaimportowała w tym okresie towary o wartości 63,11 mld juanów (ok. 8,85 mld dolarów). Spadek chińskiego eksportu do Rosji przyspiesza z miesiąca na miesiąc – w lipcu wynosił 8,6 proc., w sierpniu 16,4 proc., a w całym 2025 roku łącznie aż 10,6 proc.

Choć chińskie zakupy rosyjskich surowców zaczęły lekko odbijać jesienią, to ogólny bilans handlu jest dla Moskwy niepokojący. – Chiny nie zachowują się jak sojusznik. Czasami nas zawodzą, wstrzymują płatności albo po prostu czerpią z nas zyski – przyznało jedno z rosyjskich źródeł cytowanych przez Reutersa. Inne źródło dodało, że Pekin ma ogromny wpływ na gospodarkę i potencjał wojenny Rosji. Według agencji, zwiększenie wymiany handlowej z Chinami było jednym z głównych postulatów Władimira Putina podczas jego wrześniowych rozmów z Xi Jinpingiem.

