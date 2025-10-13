"Bardzo potężna" broń dla Ukrainy? Trump: Putinowi nie wyjdzie to na dobre

Według amerykańskiego prezydenta, Ukraina chciałaby otrzymać nie tylko rakiety Tomahawk, potrzebuje również rakiet Patriot.

– Ukraina naprawdę potrzebuje rakiet Patriot. Chciałaby też dostać rakiety Tomahawk. Zobaczymy – powiedział prezydent USA. Trump nie wykluczył jednak, że musiałby porozmawiać na ten temat z Rosją.

– Mogę z nim porozmawiać. Mogę powiedzieć: "Słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawka«” – powiedział Trump. Jednocześnie polityk zasugerował, że jego decyzja o przekazaniu rakiet Ukrainie doprowadzi do jeszcze większej eskalacji konfliktu.

– Pociski Tomahawk to nowy etap agresji. Jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im pociski. To niesamowita, bardzo potężna broń – powiedział Trump.

Prezydent USA po raz kolejny podkreślił, że Putin musi zakończyć agresję wobec Ukrainy.

– Jeśli Putin nie rozwiąże problemu, nie wyjdzie mu to na dobre – dodał prezydent USA.

Tomahawk dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeśli Stany Zjednoczone przekażą Kijowowi rakiety Tomahawk, będą one używane do przeprowadzania ataków wyłącznie na rosyjskie cele wojskowe. Zełenski podkreślił, że Ukraina nigdy nie atakowała ludności cywilnej w Rosji, w przeciwieństwie do wroga. Prezydent Ukrainy dodał, że to duża różnica między Rosją a Ukrainą.

Zełenski podzielił się również informacją, że w ciągu ostatnich dwóch dni rozmawiał już dwukrotnie z prezydentem USA. Powiedział, że omawiali kwestię wzmocnienia kraju, w tym obrony powietrznej. Zełenski zauważył, że Rosja obawia się, że Amerykanie przekażą Ukrainie rakiety Tomahawk. Dlatego, zdaniem ukraińskiego prezydenta, jest to sygnał, że właśnie tego rodzaju presja może służyć pokojowi.

Czytaj też:

Ukraina zgłosi Trumpa do pokojowego Nobla. Jest jednak warunekCzytaj też:

"Rosja zareaguje ostro". Kreml grozi USA