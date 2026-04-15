Napad na konwój z gotówką w środku Wrocławia

Informację przekazał portal Interia, który uzyskał już komentarz Aleksandry Freus, rzecznik z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Policjantka przekazała, że napastnicy celowo uderzyli autem w pojazd konwojentów. Sprawców napadu nie udało się jeszcze ująć. – Policjanci prowadzą intensywne czynności związane z ustaleniem sprawców napadu – powiedziała podkom. Freus.

Wrocław. Napad na konwój z gotówką

Konwój przewoził gotówkę z kantoru do banku. Został zaatakowany przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulic Pereca i Lwowskiej. Z relacji świadków wynika, że sprawcy doprowadzili do zderzenia, uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę. Następnie wykorzystali moment zatrzymania auta, by dostać się do środka, zabrać przewożone pieniądze i uciec z miejsca zdarzenia.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu potwierdziła, że z pojazdu skradziona została gotówka. Nikt nie ucierpiał. Na ten moment nie wiadomo, jaką dokładnie kwotę udało się zrabować sprawcom.

