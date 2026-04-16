Tusk zaprosił Macrona. Oto tematy szczytu Polska-Francja

Szczyt odbędzie się 20 kwietnia w Gdańsku. Jak przekazało źródło w Pałacu Elizejskim, cytowane przez PAP, podczas wizyty prezydentowi Francji towarzyszyć będą ministrowie odpowiedzialni za: obronę, sprawy zagraniczne, kulturę oraz energetykę. W skład delegacji wejdą odpowiednio: Catherine Vautrin, Jean-Noël Barrot, Catherine Pégard oraz Maud Brégeon, odpowiedzialna za kwestie energetyczne w ministerstwie gospodarki.

Macron spotka się w Gdańsku z Tuskiem

W planie jest spotkanie prezydenta Francji z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Odbędą się także konsultacje międzyrządowe z udziałem ministrów obu państw. Emmanuel Macronowi towarzyszyć będą ponadto przedstawiciele świata kultury i gospodarki.

Rozmowy podczas szczytu mają koncentrować się na trzech zasadniczych obszarach: obronności i bezpieczeństwie, energetyce oraz kulturze. W kontekście bezpieczeństwa przedstawiciel Pałacu Elizejskiego przypomniał, że traktat z Nancy zawiera klauzulę wzajemnego wsparcia militarnego, podobną do tych, które Francja ma podpisaną ze swoimi najbliższymi państwami partnerskimi.

Podkreślono również, że Polska należy do grona państw, z którymi Paryż współpracuje od czasu wystąpienia prezydenta Emmanuela Macrona dotyczącego francuskiego zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Jednym z celów szczytu będzie kontynuacja dyskusji w tym zakresie.

Prezydent Francji odznaczony nagrodą im. Geremka

Wśród tematów rozmów znajdzie się także kwestia wzmocnienia bazy przemysłowej w Europie i potencjału obronnego, a także rola NATO w obecnej sytuacji bezpieczeństwa.

Macron pojawi się przy Pomniku Poległych Stoczniowców oraz na Wojskowym Cmentarzu Francuskim. Są to miejsca, które w przeszłości odwiedzali również jego poprzednicy – prezydenci Charles de Gaulle i François Mitterrand. Podczas wizyty wręczona zostanie także Nagroda im. Bronisława Geremka, przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla relacji polsko-francuskich.

Media: Tusk postawił Pełczyńskiej-Nałęcz ultimatumCzytaj też:

Święczkowski napisał do Tuska. "Ponawiam żądanie"