Awantura w PiS. Jaki: Ludzie Morawieckiego postanowili wulgarnie mnie obrażać

W niedawnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zapowiedział założenie własnego stowarzyszenia. W środę powołane do życia zostało stowarzyszenie "Rozwój Plus".

W czwartek po spotkaniu władz PiS, rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek poinformował, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne.

Jarosław Kaczyński w piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie, powiedział, że "trzeba wybrać – i jasno mówię – że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie". – I będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością – oświadczył prezes PiS.

Patryk Jaki udzielił wywiadu TV Republika

W sobotę wieczorem Patryk Jaki, europoseł i wiceprezes PiS, udzielił wywiadu Telewizji Republika.

– Zastanówmy się dziś, czy ta cała akcja z powoływaniem nowego stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego pomaga PiS, czy pomaga bardziej Platformie Obywatelskiej. Słyszymy teraz cały czas, że PiS się dzieli, że PiS się kłóci i widzimy, jakie nastroje panują wokół tej sytuacji – mówił.

Patryk Jaki ocenił, iż wydaje mu się, że "jest to poważny problem po stronie tych ludzi, którzy dokonują tego czynu z Mateuszem Morawieckim na czele".

– Nasz przywódca Jarosław Kaczyński zdecydował, że w konkretnej grze wyborczej w najbliższym czasie kapitanem naszej drużyny jest Przemysław Czarnek. I wydaje mi się, że to jest główne źródło problemu – dodał.

Europoseł zauważył, że "są niestety osoby, które zaczynają kwestionować decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego". – Niestety ta grupa osób określa siebie mianem tak zwanych "normalsów", a na pozostałych członków Prawa i Sprawiedliwości patrzy w sposób obraźliwy dla nas – mówił.

Horała, Muller i Jabłoński zareagowali na wywiad Jakiego

Wywiad Patryka Jakiego wywołał reakcje wśród polityków, którzy zapisali się do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

"Dziś w mediach dwa wywiady wiceprezesów PiS. Poranny Mateusza Morawieckiego w RMF FM i wieczorny Patryka Jakiego w TV Republika. Polecam odsłuchanie obydwu jeden po drugim i samodzielne wyrobienie sobie opinii" – napisał na X Marcin Horała.

Ocenił, że "widać jak na dłoni kto wycisza spory, chce mówić o tym, jak prezentować pozytywny program dla Polaków i odbierać poparcie Tuskowi w każdej grupie elektoratu".

"Kto zaś chce zostawić Tuskowi wolne pole do łowienia we wszystkich grupach wyborców poza radykałami, a ataki kieruje głównie do wewnątrz obozu. Widać też oczywiście, jak różnie mamy naostrzone kredki w naszym piórniku" – stwierdził Marcin Horała.

Z kolei Piotr Muller ocenił w swoim wpisie, że "dzisiaj jak na dłoni widać różnicę podejść".

"Premier Mateusz Morawiecki mówi o tym jak poszerzać poparcie dla PiS, jak wrócić do tego co było możliwe w 2019 roku. Mówi o jedności. Duet Patryk Jaki i Jacek Kurski (rozbijający PiS w 2011) w skoordynowanych wypowiedziach w swoich wywiadach próbują wbić ponownie klin w nasze środowisko. Panowie przestańcie. Screen nieprzypadkowy" – dodał.

Paweł Jabłoński napisał zaś, odnosząc się do Patryka Jakiego: "Czy to prawda, że pan ze zdjęcia postanowił dziś udzielić premierowi Morawieckiemu wykładu? I to wykładu o tym jak przekonywać wyborców, by głosowali na opozycję? Absolutne kino" – dodał.

Bocheński odpowiedział na wpis Horały

Do wpisu Marcina Horały odniósł się Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes PiS.

"Sorry, Marcin Horała. Doprowadziliście do sytuacji w której wszystkie media w Polsce rozpisują się o podziale w PiS, a teraz udajesz, że nic się nie stało? Założyliście polityczne stowarzyszenie i je ogłosiliście, nie tylko bez zgody, ale i wbrew woli naszego lidera pana prezesa Kaczyńskiego, a ty mówisz o jedności? Odmówiliście zastosowania się do wyrażonych publicznie i bezdyskusyjnie instrukcji pana prezesa Kaczyńskiego, a mówicie o lojalności względem Prawa i Sprawiedliwości?" – zapytał.

Zwracając się do Marcina Horały stwierdził, że "teraz wchodzisz sobie na X i obrażasz wiceprezesa partii Patryka Jakiego, który nawoływał w TV Republika o uszanowanie woli prezesa Kaczyńskiego? Co to ma być?" – zapytał.

Tobiasz Bocheński ocenił, że "założyliście stowarzyszenie, żeby zdobywać nowych wyborców poza strukturą Prawa i Sprawiedliwości i myślicie, że – mówiąc twoim językiem – wyborcy oraz politycy to nienajostrzejsze kredki, którzy nie rozumieją co się dzieje?".

"Nie ma takiej aktywności politycznej, której nie można realizować w ramach PiS w celu przyciągania nowych wyborców. Gdy się zakłada nowy podmiot polityczny, to się pracuje na nową markę, a nie na PiS. A gdy się dzieli prawicę, to Tusk wygrywa wybory. Żeby to pojąć nie potrzeba nawet temperówki. Proszę, zastosuj się w ramach lojalności do wskazań pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego" – dodał wiceprezes PiS.

Jaki: Ludzie Morawieckiego postanowili wulgarnie mnie obrażać

Na sytuację zareagował też Patryk Jaki.

"Ludzie MM (Mateusza Morawieckiego) postanowili dziś wieczorem wulgarnie mnie obrażać (kredki, krzywe zdjęcia (tak robi Agora), nie używając żadnego merytorycznego argumentu" – napisał.

Ocenił, że śmie jednak sądzić, że "dlatego, aby zniechęcić do wysłuchanie tego wywiadu – który punkt po punkcie rozkłada ich »opowieści«". "Więc tym bardziej warto wysłuchać" – dodał.

"I na koniec kluczowe pytanie: czy akcja, którą od pierwszego dnia ogłoszenia Przemysława Czarnka prowadzi Mateusz Morawiecki ze swoimi ludźmi pomaga PiS czy PO? Niech każdy w swoim sumieniu sobie odpowie a wszystko ułoży się w całość" – stwierdził wiceprezes PiS.

