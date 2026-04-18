"Morawiecki się przestraszył". Gawryluk ujawnia kulisy powołania stowarzyszenia

W niedawnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zapowiedział założenie własnego stowarzyszenia. W środę powołane do życia zostało stowarzyszenie "Rozwój Plus".

W czwartek po spotkaniu władz PiS, rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek poinformował, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne.

Jarosław Kaczyński w piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie, powiedział, że "trzeba wybrać – i jasno mówię – że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie". – I będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością – oświadczył prezes PiS.

Morawiecki zakłada stowarzyszenie "Rozwój Plus". Gawryluk ujawnia kulisy

Dziennikarka Dorota Garyluk oceniła w Polsat News, że "stowarzyszenie to jest wynik ogromnej słabości Mateusza Morawieckiego wewnątrz PiS i to jest próba zbudowania siły".

– Natomiast ono nie miało być ogłaszane już. Stało się to po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości – dodała.

Debata Morawiecki – Kosiniak-Kamysz

Dorota Gawryluk przytoczyła w tym kontekście rozmowę byłego premiera z wicepremierem, szefem MON, prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce.

Mateusz Morawiecki stwierdził wówczas, że zamierza poprzeć przygotowany przez PSL na podstawie propozycji Karola Nawrockiego projekt „SAFE 0 proc”. Zapowiedź byłego premiera wywołała falę krytyki w PiS, m.in. ze strony Przemysława Czarnka, kandydata partii na premiera.

Debata Mateusza Morawieckiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem miała skłonić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do podjęcia rozmowy z potencjalnymi członkami stowarzyszenia i prób przekonania ich do rezygnacji z tej inicjatywy.

Morawiecki się przestraszył?

– Morawiecki przestraszył się, że zamiast 38 osób, które znalazły się ostatecznie w stowarzyszeniu, będzie to 20. Ogłaszanie stowarzyszenia z taką liczbą nie byłoby sukcesem, a dzisiaj uznaje, że startuje z pozycji siły. Stąd to przyśpieszenie – powiedziała dziennikarska Polsat News.

Zauważyła przy tym, iż mimo tego, Jarosław Kaczyński spróbuje przekonać członków "Rozwoju Plus" do jego opuszczenia, grożąc wyrzuceniem z PiS.

– Sytuacja absolutnie zmierza do tego, aby wypchnąć Mateusza Morawieckiego z partii – stwierdziła.

Zdaniem Doroty Gawryluk były szef rządu chciałby zostać wyrzucony z ugrupowania, jako że w przeszłości samodzielna rezygnacja nikomu nie wyszło na dobre.

– Wyrzucenie z partii dałoby mu pretekst do powiedzenia: "nie miałem wyboru" – oceniła.

Morawiecki uderza w Kosiniaka-Kamysza. "Pan jest używany przez Tuska jako tarcza"

