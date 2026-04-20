Kłopoty Brauna. Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie europosła

Prokuratura podkreśla, że chodzi o przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem Grzegorza Brauna „w postaci ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz przesłuchania w charakterze podejrzanego i wykonania innych czynności, których potrzeba wyłoni się w toku śledztwa”.

Grzegorz Braun bez immunitetu

Prokuratura Okręgowa przypomina w komunikacie, że "decyzją Parlamentu Europejskiego przyjętą na posiedzeniu z dnia 13 listopada 2025 roku uchylono immunitet posłowi Grzegorzowi Braunowi".

"Po wydaniu powyższej decyzji w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu kilkukrotnie podejmowano działania zmierzające do ogłoszenia Grzegorzowi Braunowi zarzutów i przesłuchania go w charakterze podejrzanego. Dotychczasowe zachowania Grzegorza Brauna, w ocenie prokuratora, mają na celu przedłużenie postępowania przygotowawczego i celowe utrudnienie jego prowadzenia. Ponadto, jego działania uzasadniają realną obawę, że nie stawi się on na kolejne wezwanie do siedziby prokuratury w celu przeprowadzenia z nim czynności procesowych" – czytamy.

Ponadto prokuratura przypomina, że "Grzegorz Braun na podstawie regulacji unijnych korzysta z immunitetu przyznawanego członkom polskiego parlamentu, to jest posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej".

"Oznacza to, że zgodnie z artykułem 105 ustęp 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz artykułem 10 ustęp 1, 2, 3 i 4 oraz artykułem 7c ustęp 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 907, tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2024 roku), nie może być on zatrzymany lub aresztowany bez zgody Parlamentu Europejskiego, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania" – napisano w komunikacie.

Immunitet Grzegorza Brauna. Parlament Europejski zdecydował

