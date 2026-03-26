Immunitet Grzegorza Brauna. Parlament Europejski zdecydował

Wnioski prokuratury o odebranie immunitetu Grzegorzowi Braunowi dotyczyły zniszczenia wystawy LGBT i zniszczenia flagi Unii Europejskiej w Sejmie oraz zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę Niemiecką i Holokaustowi.

Wcześniej Braun miał już dwukrotnie uchylony immunitet – za zgaszenie świec chanukowych w Sejmie za pomocą gaśnicy i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Należy jednak pamiętać, że każde nowe zarzuty wymagają nowych wniosków prokuratury o uchylenie immunitetu i cała procedura w Parlamencie Europejskim odbywa się na nowo.

Lider Konfederacji Korony Polskiej w prokuraturze

W poniedziałek europoseł Grzegorz Braun stawił się w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Lider Konfederacji Korony Polskiej miał być przesłuchiwany w sprawie pozbawienia wolności dr Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Polityk twierdził, że próbował dokonać "obywatelskiego zatrzymania" ginekolog, która przeprowadziła aborcję w 37. tygodniu ciąży.

Prokurator poinformowała, że rozważy wniosek do Parlamentu Europejskiego o zatrzymanie i doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu ogłoszenia mu zarzutów. Lider Konfederacji Korony Polskiej złożył wniosek o wyłączenie prokurator prowadzącej śledztwo, a po zarządzonej przerwie nie stawił się na przesłuchanie.

Braun ma usłyszeć zarzuty związane z sześcioma czynami. Cztery z nich dotyczą wydarzeń w oleśnickim szpitalu w kwietniu 2025 r. Chodzi o bezprawne pozbawienie wolności ginekolog w szpitalu w Oleśnicy, naruszenie jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważenie słowne podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

