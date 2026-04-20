Gdańsk: Ukrainiec zniszczył kwiatomat. Bukiety wręczył koleżankom

Policja zatrzymała w Gdańsku 19-letniego obywatela Ukrainy, który rozbił szybę w kwiatomacie i zabrał z niego dwa bukiety kwiatów. Jak się okazało usiłował w ten sposób zaimponować swoim koleżankom, którym je wręczył.

Gdańsk. Zniszczył kwiatomat, żeby dać koleżankom bukiety

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 2. Miejscowa policja w Gdańsku otrzymała zgłoszenie w sprawie kradzieży z włamaniem do kwiatomatu. Ze zgłoszenia wynikało, że młody mężczyzna, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, wyrwał znak drogowy, a następnie użył go do rozbicia kwiatomatu.

W komunikacie policja nie sprecyzowała, czy dziewczyny przyjęły "podarunek", czy w przeciwieństwie do kolegi zachowały się normalnie, odmawiając przyjęcia czyjejś własności. Policja nie podała też ich narodowości.

Sprawca to 19-letni Ukrainiec

Funkcjonariusz szybko udali się na miejsce kradzieży. Po potwierdzeniu zdarzenia rozpoczęto poszukiwania sprawcy, którego znaleziono i zatrzymano po 20 minutach. Jak się okazało, chuliganem okazał się 19-letni Ukrainiec.

Stratę oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych. Sprawcy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Komenda zapewniła, że "policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów i przesłuchali świadka tego zdarzenia".

Obcokrajowiec odmówił składania wyjaśnień i przyznał się do winy. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

