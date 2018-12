Prokuratura wystąpiła do TVN o resztę nagrań z "urodzin Hitlera". Stacja jednak je zgubiła

Centrum Monitoringu Wolności Prasy złożyło w prokuraturze zapytanie dotyczące śledztwa prowadzonego w sprawie "Urodzin Hitlera". Odpowiedź prokuratury (udostępniona przez portal wpolityce.pl) rzuca trochę światła na to niepokojące wydarzenie, o których informował "Superwizjer" w swoim programie z początku roku.

Z podanych informacji wynika, że "urodziny" były imprezą suto zakrapianą alkoholem. "Oni specjalnie mnie podlewali" – zeznał jeden z uczestników.

"Operator telewizji miał natomiast prowokować pozostałe osoby do wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim, a nawet do przemocy" – czytamy w piśmie prokuratury. Jeden ze świadków zeznał, że operator TVN miał podżegać uczestników do "zorganizowania jakiejś akcji" przeciwko uchodźcom, aby ci się "bali".

Zaginiony materiał

Prokuratura zwróciła się do dziennikarzy TVN z prośbą o udostępnienie wszystkich materiałów z kilkugodzinnego wydarzenia. W odpowiedzi stacja najpierw stwierdziła, że nie może udostępnić nagrań, gdyż ze względu na "okres ferii zimowych" ich odnalezienie jest utrudnione, a w kolejnej odpowiedzi stwierdzono, że część materiału zaginęła. "Telewizja ta poinformowała, że nie udało się ich odnaleźć" – czytamy w piśmie.

"Należy wskazać zatem, iż Prokuratura dysponuje tylko fragmentami zapisów kilkugodzinnego spotkania, wyemitowanymi w kilkunasto-minutowym reportażu TVN. Nie posiada całości nagrania "urodzin Hitlera", co niewątpliwie stanowiłoby obiektywny i bardzo cenny materiał dowodowy" – czytamy w piśmie prokuratury udostępnionym przez portal wpolityce.pl.