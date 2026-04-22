Ujawnił za dużo, czy żartował? Internauci zwrócili uwagę na szczegół z nagrania Tuska

Z okazji przypadających w środę urodzin, lider KO opublikował okolicznościowe nagranie.

– Kończę dziś 69 lat, ale ten dzień będzie podobny do każdego innego. Poranna dyszka w Łazienkach, odprawa z najbliższymi współpracownikami, potem z ministrami przed Radą Europejską, raporty służb, specjalne dokumenty – opowiada.

W trakcie filmu pojawia się krótka migawka prezentująca premiera czytającego dokumenty. Na jednym z nich widnieje napis "rekonstrukcja kwiecień '26". Internauci szybko zauważyli ten napis, a w sieci zaroiło się od spekulacji.

Co ciekawe, rzecznik rządu Adam Szłapka niedawno zapewniał, że nie ma żadnych planów rekonstrukcji rządu w najbliższym czasie.

Wirtualna Polska twierdzi z kolei, że wątek rekonstrukcji jest jedynie żartem premiera.

Sygnał alarmowy dla Tuska. Wyniki sondażu

Jak Polacy oceniają rząd Donalda Tuska? Odpowiedź na to pytanie przynosi ubiegłotygodniowy sondaż przeprowadzony przez IBRiS na zlecenie Polsat News. Jest ona bez wątpienia niepokojącym sygnałem dla premiera.

Okazuje się, że pozytywnie rząd ocenia 41,1 proc. wszystkich ankietowanych, z czego 10,4 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 30,7 proc. – "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania jest większość, bo 52,6 proc. respondentów. 37 proc. pytanych z tej grupy ocenia gabinet Donalda Tuska "zdecydowanie źle", a 15,6 proc. – "raczej źle".

Pozostałe 6,4 proc. pytanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Szczegółowa analiza wyników pokazuje, że lepsze zdanie o rządzie mają kobiety (48,1 proc. pozytywnych, 44,6 proc. negatywnych) niż mężczyźni (33,5 proc. pozytywnych, 61,1 proc. negatywnych). Częściej pochlebnie o gabinecie Tuska wypowiadali się również mieszkańcy miast o zaludnieniu powyżej 250 tys. osób i posiadacze wyższego wykształcenia. "Największą grupę sympatyków rządu stanowią wyborcy w wieku 60-69 lat (55,7 proc. pozytywnych głosów) oraz w wieku 50-59 lat (51,3 proc. dobrych ocen). Z kolei najmniejsze poparcie deklarują Polacy w wieku 30-39 lat (23,4 proc.)" – czytamy.

