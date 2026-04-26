PODSŁUCHANE Cześć, Kasieńko!
Witaj, Paulinko! Jak samopoczucie?
Bardzo ci dziękuję, u mnie wspaniale. A u ciebie?
Cudownie! Masz bardzo piękną apaszkę.
Jesteś bardzo miła. Mnie się bardzo podoba twój żakiecik.
Dziękuję. W ogóle muszę powiedzieć, że wspaniale się prezentujesz.
I wzajemnie, aż wzroku nie mogę oderwać.
No nic, miłego dnia ci życzę!
Ja tobie też, żeby ci wszystko cudnie dzisiaj szło!
…
Wstrętny, gruby babsztyl. Niech się udławi.
…
Koszmarna suchotnica. Oby zdechła.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.