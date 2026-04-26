Witaj, Paulinko! Jak samopoczucie?

Bardzo ci dziękuję, u mnie wspaniale. A u ciebie?

Cudownie! Masz bardzo piękną apaszkę.

Jesteś bardzo miła. Mnie się bardzo podoba twój żakiecik.

Dziękuję. W ogóle muszę powiedzieć, że wspaniale się prezentujesz.

I wzajemnie, aż wzroku nie mogę oderwać.

No nic, miłego dnia ci życzę!

Ja tobie też, żeby ci wszystko cudnie dzisiaj szło!

…

Wstrętny, gruby babsztyl. Niech się udławi.

…

Koszmarna suchotnica. Oby zdechła.