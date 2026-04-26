Koszmarna suchotnica
  Łukasz Warzecha

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (P) Źródło: PAP / Paweł Supernak
PODSŁUCHANE Cześć, Kasieńko!

Witaj, Paulinko! Jak samopoczucie?

Bardzo ci dziękuję, u mnie wspaniale. A u ciebie?

Cudownie! Masz bardzo piękną apaszkę.

Jesteś bardzo miła. Mnie się bardzo podoba twój żakiecik.

Dziękuję. W ogóle muszę powiedzieć, że wspaniale się prezentujesz.

I wzajemnie, aż wzroku nie mogę oderwać.

No nic, miłego dnia ci życzę!

Ja tobie też, żeby ci wszystko cudnie dzisiaj szło!


Wstrętny, gruby babsztyl. Niech się udławi.


Koszmarna suchotnica. Oby zdechła.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
