"Czegoś takiego jeszcze w polskiej prasie nie widziałem". Reklama chwaląca przywódcę Chin na łamach... "Rzeczpospolitej"

"Czegoś takiego jeszcze w polskiej prasie nie widziałem. W Rzepie Chiny wykupiły reklamę... swojego przywódcy. Xi Jinpinga. Że wcale nie zły komunista i łamacz praw człowieka. Tylko wielki reformator i zatroskany losami świata bohater" – napisałł na Twitterze dziennikarz Krzysztof Berenda z RMF FM.

Chodzi o tekst, jaki ukazał się na łamach czwartkowej "Rzeczpospolitej" dotyczący chińskiego przywódcy. Można w nim przeczytać m.in. że Xi Jinping "przeprowadził reformę na wielu frontach, aby osiągnąć przełom: zmniejszyła się luka między populacjami wiejskimi a miejskimi (…) Postęp reformatorski obejmuje nieustannie poszerzający się zakres dziedzin” czy że „reformy chińskie zainspirowały świat”.

Jak z tej "reklamy" tłumaczy się redaktor naczelny gazety? W rozmowie z portalem Wirtualne Media Bogusław Chrabota oświadczył, że nie widział tego numeru, ponieważ obecnie przebywa na urlopie. – Jeśli w reklamie jest zawarta informacja o tym, że przywódca Chin jest reformatorem, to akurat zgadzam się z tym stwierdzeniem -Xi Jinping wprowadza Chiny w nową epokę i je reformuje. W przeciwieństwie do moich kolegów byłem w Chinach i widziałem, co się tam dzieje – podkreślił. Jak dodał, nie oznacza to jednak, że podoba mu się autorytarny system, który tam panuje.