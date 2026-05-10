Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Błagamy, niech ktoś wreszcie do końca policzy te głosy.

Naszą uwagę poza tym złośliwym tajmingiem przykuło także zdjęcie osoby zamieszkującej pałac prezydencki wraz z członkami tej jakiejś kolejnej rady, tym razem konstytucyjnej. Otósh widzimy na nim po pierwsze zdecydowaną większość fallusoosób, a po drugie – osób uposażonych wiekowo. Czy potrzebujemy jaskrawszego dowodu na to, iż nowa inicjatywa ma raczej dzielić, a nie łączyć?

Ech, poszłaby tak jedna osoba z drugą na jakiś pozytywny marsz z czekoladowym orłem, wśród roześmianych zwolenników demokracji, a nie zajmowała się jakimiś nienawistnymi projektami, których jedynym celem jest dalszy rozkład życia publicznego w tym kraju. Yyy, to znaczy powrót do rozkładu, iż – jak wiadomo – w październiku 2023 r. tenże rozkład został zatrzymany.