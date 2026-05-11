"Alarm budżetowy". Czarnek: Gdzie są pieniądze Polaków?

Przeprowadzenie kontroli przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej w poniedziałkowy poranek przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.

Posłowie PiS wchodzą do spółek Skarbu Państwa. "Gdzie są pieniądze Polaków?"

– Dziś do trzech spółek – i to strategicznych spółek Skarbu Państwa – wchodzą kontrole poselskie posłów PiS – zaczął były minister edukacji. Jak wyjaśnił, do Orlenu udają się właśnie Anna Gembicka i Michał Kowalski, do Jastrzębskiej Spółki Węglowej – Marek Wesoły i Grzegorz Matusiak, a do Grupy Azoty – Michał Moskal i Grzegorz Woźniak.

– Mówimy o trzech spółkach strategicznych Skarbu Państwa odpowiedzialnych również za bezpieczeństwo i działających w sektorze bezpieczeństwa spółkach, które przyniosły rekordowe straty w czwartym kwartale 2025 roku – podkreślił Przemysław Czarnek. – Orlen – 5,5 miliarda złotych straty netto, jest to rekordowa kwartalna strata Orlenu w ogóle. Drugi pod tym względem wynik negatywny był też w Orlenie, też za rządów PO w 2014 roku. […] JSW – 3,4 miliarda złotych straty […] i Grupa Azoty – 4,2 miliarda złotych straty – kontynuował.

– W tych trzech spółkach dzisiaj za chwilkę pojawią się posłowie PiS, pytać zarządy, gdzie są pieniądze Polaków – dodał.

Czarnek zapytany o Ziobrę. "Dlaczego pan mówi o uciecze?"

Podczas kontroli Przemysław Czarnek został również zapytany o "ucieczkę" Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Pytanie to nieco oburzyło polityka PiS. – Według mnie pan minister Ziobro pojechał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego pan mówi o ucieczce? – zapytał. – Ja państwu pokazuję sytuację w Polsce: upadek spółek Skarbu Państwa, szorowanie po dnie, miliardowe straty. Ludzie, którzy są zwalniani, rosnące bezrobocie, brak środków na służbę zdrowia, realnie państwo, które zwiększa swoje zadłużenie na skalę dotąd niespotykaną, co stanowi niebezpieczeństwo dla każdego Polaka. A państwo mnie pytacie, dlaczego pan minister Ziobro pojechał do Stanów Zjednoczonych? – dodał, po czym podkreślił: "Bo pojechał. Legalnie wjechał do Stanów, jak wielu Polaków. Ja też byłem legalnie w Stanach Zjednoczonych w zeszłym tygodniu".

