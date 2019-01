Syn gwiazdora disco polo skazany

Sąd Rejonowy w Turku skazał 28-letniego Daniela M. na karę grzywny. Chodzi o incydent z maja 2018 r.: posiadanie grama marihuany i szarpaninę z domownikami w domu ówczesnej narzeczonej. Jak informuje portal Wirtualna Polska, powołując się na prezesa Sądu Piotra Jasnowskiego, syn gwiazdy disco polo 2 stycznia został uznany winnym tego, że "w dniu 13 maja 2018 roku w Russocicach w woj. wielkopolskim zakłócił mir domowy Bogumiły i Arkadiusza G.".

Daniel M. wtargnął do domu swoich obecnych teściów, a wówczas rodziców swojej narzeczonej, i nie chciał go opuścić – pomimo wezwań. Jednocześnie miał przy sobie marihuanę. 13 maja w Russocicach był to 1 gram, a 14 maja po wyjściu z aresztu w Turku – kolejne 0,26 gram. Sąd ukarał Daniela M. grzywną w wysokości 3300 zł. Dodatkowo mężczyzna musi pokryć 579 zł kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Tymczasem dzień przed Sylwester syn muzyka disco polo po raz kolejny wszedł w konflikt z prawem. Daniel M. został zatrzymany po awanturze z żoną. Jak podaje portal Poranny.pl, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę. Według doniesień białostockiego "Kuriera Porannego", miał zostać wyprowadzony z mieszkania w kajdankach.