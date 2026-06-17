Spotkanie Nawrocki – Kosiniak-Kamysz? Jasna deklaracja

Rząd przyjął we wtorek uchwałę umożliwiającą utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk USA. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o decyzji rządu w mediach społecznościowych.

"Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego" – napisał na portalu X szef MON. Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz: "To kolejny krok wzmacniający strategiczne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Polsce!".

Doradca prezydenta: Karol Nawrocki chce się spotkać z szefem MON

Do sprawy odniósł się we wtorek na antenie Radia Zet doradca prezydenta Karola Nawrockiego Błażej Poboży. – Prezydent zaraz po powrocie z USA chce spotkać się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – zaznaczył. – Biorąc pod uwagę fakt, że stała obecność wojsk USA w Polsce to jeden z priorytetów prezydenta Nawrockiego, to mogę powiedzieć, że to dobrze, że rząd, późno, ale jednak się dołącza – dodał.

Poboży wskazał, że to "prezydent przygotowuje super grunt, ustala relacje, ale mamy taki a nie inny porządek konstytucyjny, że to MON i rząd muszą to przygotowywać". – Prezydent Nawrocki chce dowiedzieć się od wicepremiera i szefa MON na jakim etapie są te przygotowania do przyjęcia Amerykanów, najpierw tej zwiększonej liczby żołnierzy – podkreślił.

Kosiniak-Kamysz: Jestem gotowy na spotkanie z prezydentem Nawrockim

Kwestię spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim skomentował w środę wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Spotkanie z prezydentem Nawrockim? Jak tylko będzie zaproszenie – podkreślił minister obrony narodowej, cytowany przez portal 300polityka.pl. – Ja zawsze w sprawie bezpieczeństwa, współdziałania oczywiście jestem gotowy i bardzo chętnie będę rozmawiał i współpracował z panem prezydentem – dodał.

Wypowiedź szefa MON padła podczas konferencji prasowej po spotkaniu z ministrem obrony Republiki Federalnej Niemiec Borisem Pistoriusem.

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