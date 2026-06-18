Ile zarabiają Polacy? Oto najnowsze dane GUS

"Według danych wstępnych przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł. W porównaniu z 2024 r. wzrosło nominalnie o 9,1 proc." – czytamy w komunikacie.

"Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 11 040,9 tys. etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku" - czytamy dalej.

W 2025 r. najwięcej etatów (22,5 proc.) było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Względem 2024 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3 proc.), Edukacja (o 2,1 proc.) oraz Obsługa rynku nieruchomości (o 2 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3 proc.) oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6 proc.), podał też GUS.

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5990,92 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 14689,70 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,7 proc.mniej i o 65 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

"We wszystkich sekcjach PKD zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2024 r. Wzrost ten wyniósł od 3,1% w sekcji Górnictwo i wydobywanie do 14 proc. w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna" – napisał Urząd.

Z kolei inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc. w maju 2026 r. w ujęciu rocznym wobec 3,0 proc. r/r w kwietniu br., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej.

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