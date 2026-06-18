Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany

Warszawski Szpital Południowy, wokół którego wybuchała afera dot. przyjmowana na SOR polityków KO poza kolejką, w całości podlega władzom miasta. W czwartek popołudniu Rafał Trzaskowski ogłosił, że odwołano cały zarząd placówki.

"Na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany. Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomółka-Siembora – specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanym w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką. Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje – także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Będę o nich Państwa na bieżąco informował" – poinformował włodarz stolicy w serwisie X.

W czwartek o godzinie 14 zebrała się Rada Nadzorcza szpitala, aby dokonać zmian w zarządzie. Wystąpił o to prezydent Warszawy.

Afera wokół szpitala

Jak poinformował Kanał Zero, oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Wcześniej sam szpital wydał oświadczenie w głośnej aferze. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka.

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