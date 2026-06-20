Gdzie cieszyła się minister
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  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Gdzie cieszyła się minister

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Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda Źródło: PAP / Leszek Szymański
ĆWIERKOT Tajemnica słów minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy rozwiązana, a łatwo nie było. Stop.

W maju minister zadziwiła opinię publiczną, mówiąc: „Jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą” oraz „pacjentom już jest lepiej”. Stop.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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