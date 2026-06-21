Niewiara Bergmana

POCZYTANKI "Rodzina, Płeć, Sztuka i Śmierć" wymienia w posłowiu Maaret Koskinen najważniejsze elementy, z których zbudowano filmowy świat Ingmara Bergmana.
W tomie „Nienakręcone. Niewystawione, Nieopublikowane” znajdujemy wgląd w to, co niedokonane. Obraz twórcy nie zmienia się, ale poszczególne teksty są intrygujące. „Malowidło na drewnie” to pierwsza, pisana z myślą o scenie, wersja „Siódmej pieczęci”. „Śmierć Kaspra”, tekst bardzo wczesny (z roku 1942), to także w pewnym sensie przymiarka do tego słynnego filmu, szczególnie w partiach finałowych.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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