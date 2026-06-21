Niewiara Bergmana

W tomie „Nienakręcone. Niewystawione, Nieopublikowane” znajdujemy wgląd w to, co niedokonane. Obraz twórcy nie zmienia się, ale poszczególne teksty są intrygujące. „Malowidło na drewnie” to pierwsza, pisana z myślą o scenie, wersja „Siódmej pieczęci”. „Śmierć Kaspra”, tekst bardzo wczesny (z roku 1942), to także w pewnym sensie przymiarka do tego słynnego filmu, szczególnie w partiach finałowych.