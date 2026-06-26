Reakcja na aferę w Szpitalu Południowym. To czeka lekarzy

Doktor Emil Jędrzejewski udzielił we wtorek wywiadu Kanałowi Zero. Lekarz stwierdził m.in., że na SOR Szpitala Południowego w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Lekarz powiedział, że w szpitalu miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Jędrzejewski opowiedział o tym jak z tego powodu usiłował doprowadzić do zwolnienia Kacprzyka ze szpitala. Jego próby interwencji u dyrekcji szpitala oraz u prezydenta Trzaskowskiego zakończyły się niepowodzeniem, a wkrótce sam stracił pracę.

Sobierańska-Grenda: Widać potrzebę regulacji

W reakcji na aferę, resort zdrowia planuje wprowadzenie limitów. Jak podaje RMF FM, ograniczenia czasu pracy lekarzy ma być ustalana z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. "Propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312. godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza, także na kontraktach, przyjmującego pacjentów w kilku miejscach. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał minister zdrowia, jak dokładne pilnowanie takiego limitu wpłynie na dostęp do pomocy medycznej dla pacjentów" – czytamy na rmf24.pl.

– To mamy w analizach. Dostępność w różnych województwach jest różna. Mówimy o obszarach zabiegowych i niezabiegowych. Część oddziałów przechodzi tylko w te planowe, tam rezygnujemy z dyżurów w weekendy, chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość decydowania, w jaki sposób będą układali dyżury w swoim podmiocie, bez konieczności utrzymywania gotowości dyżurowej tam, gdzie ona nie jest potrzebna – powiedziała w rozmowie z dziennikarzem radia Jolanta Sobierańska-Grenda. – Będziemy bazować również na wynikach kontroli NIK. Brakuje dzisiaj przepisów, które pozwalają powiedzieć, że lekarz na kontrakcie pracuje za dużo, widać potrzebę regulacji – dodała.

Lekarze jak zawodowi kierowcy?

Szefowa resortu zdrowia wskazuje, że możliwe jest powstanie narzędzia, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców. Takie rozwiązanie ma umożliwić wysłanie sygnału, gdy dany lekarz będzie pracował za długo. – Będziemy starali się taką informację udostępnić dyrektorom – zaznaczyła Sobierańska-Grenda.

Wprowadzenie wspomnianego rozwiązania ma być omawiane podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską, do którego dojdzie 9 lipca. Początkowo medycy chcieli rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem, ale ostatecznie spotka się z nimi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

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