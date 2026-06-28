Padł rekord temperatury w Polsce. Najgorętszy czerwiec w historii

38,9°C to najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek odnotowano w Polsce w czerwcu. Do największej temperatury zarejestrowanej kiedykolwiek w Polsce brakuje jeszcze 1,3°C. Rekordowe 40,2 °C zanotowano ponad 100 lat temu w lipcu. Sprawę skomentowano na profilu IMGW w mediach społecznościowych.

"Padł nowy rekord czerwca w Polsce! W Słubicach odnotowano dziś temperaturę 38,9°C, ustanawiając nowy rekord maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. To oznacza, że nigdy wcześniej w czerwcu w Polsce nie zmierzono tak wysokiej temperatury. Warto jednak podkreślić, że nie jest to rekord wszech czasów. Absolutnie najwyższa temperatura zanotowana w Polsce wynosi 40,2°C i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie). Dzisiejszy pomiar pokazuje jednak, że tegoroczna fala upałów już zapisuje się w historii polskiej meteorologii. W kolejnych dniach utrzyma się bardzo gorąca masa powietrza, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz" – przekazało IMGW.

Upał utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Lekarze apelują do obywateli, by unikali wychodzenia na zewnątrz w czasie największego nasłonecznienia oraz pamiętali o regularnych nawadnianiu organizmu.

Ekstremalne gorąco

W ostatnich dniach znaczna część Europy zmaga się z falą upałów. W wielu krajach służby meteorologiczne wydają ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami oraz apelują o ograniczenie pracy fizycznej na otwartej przestrzeni w najgorętszych godzinach dnia.

Upał panuje także w Polsce. W niedzielę na zachodzie i w centrum kraju temperatura może przekroczyć nawet 40 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert z zaleceniem unikania słońca i aktywności fizycznej na zewnątrz.

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