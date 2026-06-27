KE wyłącza klimatyzację. Ale tylko urzędnikom niższego szczebla

"BERL — PILNE — Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, wymuszone wyłączenie systemu chłodzenia powietrza od piętra 1. do 7. na resztę dnia" – taką wiadomość rankiem otrzymali urzędnicy pracujący w budynku Komisji Europejskiej.

Budynek ma jednak 13 pięter. Pracuje w nim również przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz 26 komisarzy i około trzy tysiące pracowników. Zarówno von der Leyen jak i większość komisarzy pracuje powyżej siódmego piętra. Oznacza to, że klimatyzacji zostali pozbawieni jedynie niżsi rangą urzędnicy.

Sama KE wydała komunikat, w którym doradza regularne picie wody i unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największego upału.

Politico cytuje urzędników, którzy są wprost oburzeni działaniami KE. Padają hasła o "feudalizmie" i haniebnym traktowaniu urzędników. Ponoć nawet przy działającej klimatyzacji temperatura wewnątrz budynku przekracza 25 stopni.

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. Synoptycy prognozują temperatury dochodzące do 40 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być w niedzielę na zachodzie i w centrum Polski.

W związku z upałami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" – przekazało RCB w wiadomości SMS wysłanej do Polaków w piątek (26 czerwca).

"Pełną gotowość" do działania i niesienia pomocy w związku z ekstremalnymi temperaturami zadeklarowały służby podległe MSWiA.

Tak wysokich temperatur dawno u nas nie było. Może paść nowy rekord

Zdaniem synoptyków, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin rekord najwyższej temperatury zanotowanej w Polsce (40,2℃ z 1921 roku) może zostać pobity. Dodatkowym obciążeniem będą noce tropikalne, podczas których temperatura miejscami nie spadnie poniżej 22-25℃.

Po weekendzie upał nieco odpuści, ale prognozowane są silne burze.

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