"Dziennikarz TVN24 jest pozwany". Były agent CBA komentuje doniesienia

"Robert Zieliński nie informuje odbiorców TVN24, że jako pozwany ma interes prawny w rozpowszechnianiu kłamstw na mój temat i że dziennikarska rzetelność po prostu wymagałaby, żeby do zakończenia procesu poczekał z kolejnymi kłamstwami. Za nie również odpowie przed sądem. I tyle" – napisał Chodziński w serwisie X, odnosząc się do współautora materiału.

Artur Chodziński pokazał dokument. To pozew o ochronę dóbr osobistych wobec dziennikarza stacji TVN24. Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie. Widoczne jest domaganie się przeprosin od Zielińskiego.

Artur Chodziński, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pracował dla Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto – wynika ze wspólnych ustaleń Onetu i TVN24. Chodziński został określony jako "jeden z najbardziej zaufanych i wpływowych funkcjonariuszy CBA w czasach PiS". Do służby trafił w 2006 r. Wcześniej pracował w mediach, m.in. w "Gazecie Wyborczej" i "Pulsie Biznesu".

W CBA Chodziński zajmował się m.in. tzw. aferą podsłuchową. W 2015 r. został usunięty ze służby przez ówczesnego szefa CBA Pawła Wojtunika. Jako powód wskazano wynoszenie materiałów do dziennikarzy. Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość Chodziński wrócił do czynnej służby. Był odpowiedzialny m.in. za śledztwo w sprawie wyprowadzania pieniędzy ze spółki Polnord. To on prowadził czynności wobec Romana Giertycha.

Pracował dla założyciela Zondacrypto?

Obecnie Artur Chodziński jest jednym z udziałowców spółki Trzej Muszkieterowie, którą tworzy razem z dziennikarzami Marcinem Tulickim, Michałem Adamczykiem oraz Michałem Karnowskim. Pod koniec 2024 r. Chodziński, razem z gen. Maciejem Materką, byłym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oraz Norbertem Lobą, wiceszefem ABW za rządów PiS, powołał fundację Frontline Foundation.

"Kilka tygodni temu do redakcji TVN24 i Onetu dotarły informacje o głębokim sporze, który wybuchł wewnątrz założonej przez Chodzińskiego, Materkę i Lobę fundacji Frontline. W jego efekcie Chodziński rozstał się z kolegami. Konflikt dotyczyć miał biznesowej aktywności Chodzińskiego. Precyzyjnie: ten były funkcjonariusz CBA miał w ostatnim czasie pracować dla założyciela Zondacrypto Przemysława Krala, pobierając z tego tytułu ogromne kwoty" – czytamy.

Wcześniej Chodziński oświadczył, że nigdy nie pracował dla Przemysława Krala, a z rady Frontline odszedł, bo chciał zarabiać na działalności w fundacji, czego nie przewiduje jej statut.