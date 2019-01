Szef ochrony finału WOŚP w Gdańsku zatrzymany. "Wprowadził policję w błąd"

Informację o zatrzymaniu szefa ochrony 27. finału WOŚP w Gdańsku podała za pośrednictwem Twittera prokuratura. "Wprowadził policję w błąd, że Stefan W. posługiwał się plakietką Media" – poinformowano.

Przypomnijmy, że podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło do tragedii w wyniku której zginął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W czasie tzw. światełka do nieba na scenę wtargnął mężczyzna, który dźgnął nożem włodarza Gdańska. Sprawcą okazał się 27-letni gdańszczanin. Stefan W. trafił do aresztu i usłyszał zarzut zabójstwa.