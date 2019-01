Jawne zarobki w NBP? Bielan: Ustawa to kwestia dni

– Ta ustawa – jak na polskie warunki – będzie dość szybko zaprezentowana i uchwalona. Jeżeli Sejmu najbliższy jest za trzy tygodnie, to że w ciągu tygodnia zaprezentujemy gotowy projekt ustawy. Mówimy w nim nie tylko o jawności, ale wprowadzeniu pewnych ograniczeń co do wysokości tych zarobków – mówił polityk. – Myślę, że to już nie jest kwestia tygodni, tylko dni – podkreślał.

Po medialnej burzy i ostrej krytyce, Narodowy Bank Polski zorganizował konferencję prasową. Podczas spotkania z mediami nie ujawniono jednak ile zarabia m.in. dyrektor departamentu komunikacji i promocji, ale odczytano oświadczenie ws. polityki kadrowej i płacowej. – Żaden z dyrektorów w NBP nie otrzymuje wynagrodzenia przekazywanego przez media. Wynagrodzenie kadry kierowniczej kształtowało się od lat na podobnym poziomie – głosi treść oświadczenia.

Na takie potraktowanie sprawy przez NBP zareagowali nie tylko politycy opozycji, ale również partii rządzącej.

"PiS przedstawi projekt ustawy wprowadzający jawność wysokości wynagrodzeń w NBP – zarówno obecnie jak i za poprzednich zarządów. Ustawa wprowadzi także górną granicę zarobków dla osób zajmujących funkcje kierownicze w NBP" – poinformowała 10 stycznia rzecznik PiS Beata Mazurek.