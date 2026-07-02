Tusk zrzekł się immunitetu. Szłapka mówi o "konfrontacji"

Informację potwierdził dla Wirtualnej Polski rzecznik rządu Adam Szłapka. Premier Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego. Szef rządu miał podjąć taką decyzję w związku z pozwem przygotowywanym przez Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Chodzi o potencjalne zniesławienie w związku z wypowiedziami lidera KO o powiązaniach Ziobry z upadłą giełdą kryptowalut Zondacrypto.

– Pan premier zrzekł się w tej sprawie immunitetu, jest gotów na konfrontację. Fakty są oczywiste, oni byli finansowani przez podmioty związane z Zondacrypto i byli niezwykle aktywni, by zablokować regulacje ustawowe dotyczące rynku kryptowalut. Tak więc jak chcą iść do sądu, to niech idą, tyle że przegrają – powiedział WP rzecznik rządu.

Donald Tusk zrzekł się immunitetu

Instytut Polski Suwerennej chce pozwać szefa rządu za wypowiedź dotyczącą rzekomych lobbystycznych powiązań polityków Zjednoczonej Prawicy z giełdą Zondacrypto i wykorzystywania służb do inwigilowania fundacji i stowarzyszeń.

– 450 tysięcy zł wpłacono Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego – mówił premier przed posiedzeniem rządu 8 kwietnia.

Pozew przeciwko premierowi zapowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych członek Instytutu Polski Suwerennej Piotr Cieplucha.

"Wypowiedz Donalda Tuska świadczy o wykorzystywaniu przez niego podległych mu służb do inwigilowania niezależnych fundacji i stowarzyszeń. W związku z wyżej wskazanymi kłamstwami i manipulacjami Donalda Tuska, Fundacja wystąpi na drogę sądową" – poinformował na początku kwietnia Cieplucha.

"Zarzuty Donalda Tuska wobec Fundacji Instytut Polski Suwerennej dotyczące rzekomych lobbystycznych powiązań z podmiotami z rynku kryptowalut są kłamstwem i pomówieniem. To bezczelna próba odwracania uwagi od afery pedofilskiej kompromitującej środowisko polityczne Donalda Tuska i od kompromitacji jego rządu, jak zapaść w służbie zdrowia" – przekazał członek fundacji.

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