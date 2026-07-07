Tomczyk zostanie zdegradowany? "Na poziomie postkomunisty Wziątka"

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, poinformował w poniedziałek, że łączne przekazane Ukrainie donacje wyniosły około 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość ta wyniosła 1 mld 550 mln złotych.

Rząd Tuska oddał Ukrainie pociski PAC-3 do systemu Patriot

Rząd Donalda Tuska oddał Ukrainie m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Pociski PAC-3 MSE to jedne z najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a następnie ataku USA i Izraela na Iran oraz intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym. Są przy tym bardzo drogie – jedna sztuka PAC-3 MSE kosztuje kilka milionów dolarów.

Tomczyk zdradził, na co Polska umówiła się z NATO i USA

Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział w poniedziałek wieczorem w TVN24, że Polska przekazała Ukrainie "kilka" pocisków do systemu Patriot.

Podkreślił, że proces przekazania Ukrainie PAC-3 MSE odbył się w pełnym porozumieniu z USA i sekretarzem generalnym Sojuszu.

– Umówiliśmy się też z sekretarzem generalnym NATO i ze stroną amerykańską, że przekazanie tych kilku rakiet łączy się z czymś jeszcze – że gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia – poinformował wiceszef MON.

Fakt oddania Ukrainie pocisków do systemu Patriot skrytykowała opozycja.

Tomczyk zostanie zdegradowany w MON?

"PiS-owska głupota rośnie wprost proporcjonalnie do natężenia rosyjskiej propagandy. Podpowiadam. Putina nie przelicytujecie" – ocenił we wpisie na platformie X Cezary Tomczyk.

Na wpis wiceszefa MON zareagował poseł PiS Andrzej Śliwka.

"Już wiem, skąd taka agresja w ostatnich godzinach u ministra Tomczyka. Według nieoficjalnych informacji, które już wkrótce mają zostać potwierdzone oficjalnie, ma on zostać zdegradowany w hierarchii Ministerstwa Obrony Narodowej" – napisał na platformie X.

Andrzej Śliwka dodał, że "wiceminister znana z przeróbek w AI (Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – red.) ma zostać pierwszym zastępcą, a Paweł Bejda drugim".

"A Tomczyk? Na poziomie postkomunisty Wziątka" – dodał poseł PiS.

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