Nawrocki spotka się z Zełenskim? Przydacz stawia sprawę jasno

We wtorek w Ankarze rozpoczyna się szczyt NATO. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ Radosław Sikorski.

Szczyt NATO w Ankarze

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił kilka dni temu, że wśród wyzwań stojących przed państwami członkowskimi są: zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy.

Spotkanie Nawrocki – Zełenski? Przydacz stawia sprawę jasno

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, był pytany we wtorek w telewizji wPolsce24, czy możliwe jest, że podczas szczytu NATO w Ankarze dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy Zełenskiego.

Prezydencki minister poinformował, że na ten moment prezydent Karol Nawrocki nie ma umówionego spotkania z prezydentem Ukrainy.

– Natomiast, jeśli prezydent Zełenski podejdzie, będzie chciał o czymś rozmawiać z prezydentem Nawrockim albo wyjaśnić, albo wytłumaczyć, to wszystko jest rzeczywiście możliwe, ale na tym etapie nie ma tutaj w planie jakichś takich długich spotkań akurat z prezydentem Ukrainy – powiedział.

Dopytywany o to, czy to Polska nie powinna zabiegać, aby doszło do takiego spotkania, Marcin Przydacz podkreślił, że "Polacy nie oczekują, aby to polski prezydent zabiegał o takie spotkanie".

– Jeśli już, to inicjatywa powinna być po stronie ukraińskiej, wtedy prezydent Polski rozważy taką propozycję – dodał.

Marcin Przydacz przypomniał, że w ostatnim czasie trwały rozmowy na temat przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski, ale "strona ukraińska się wycofała z tej gotowości przyjazdu".

Podkreślił przy tym, że obozowi prezydenckiemu nie zależy, aby było to "spotkanie dla samego spotkania". – Minister Sikorski ostatnio przyjął ministra spraw zagranicznych Sybihę w Warszawie. Jakie są efekty tego spotkania? – zapytał.

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