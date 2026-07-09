Głośna afera pogrąży rząd? Tylu Polaków domaga się dymisji Tuska

W najnowszym sondażu SW Research dla "Wprost" Polaków zapytano, kto powinien stracić stanowisko w związku z aferą w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Niemal 23 proc. badanych chce dymisji rządu po aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym

22,7 proc. respondentów uważa, że premier Donald Tusk i cały rząd powinni podać się do dymisji.

21,2 proc. ankietowanych stoi na stanowisku, że to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien stracić funkcję.

14,4 proc. wskazało na Jolantę Sobierańską-Grendę, minister zdrowia.

3,9 proc. wybrało odpowiedź "ktoś inny". Ankietowani mieli możliwość sprecyzowania odpowiedzi i dopisania konkretnych nazwisk, wśród których najczęściej pojawiał się prezes NFZ, a także odpowiedź "wszyscy wyżej wymienieni".

7,3 proc. Polaków uważa, że żaden z polityków nie powinien stracić stanowiska w związku z aferą wokół warszawskiej placówki.

20,6 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

9,9 proc. badanych stwierdziło, że nie zna sprawy afery w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Dawid Kacprzyk – lekarz-milioner z Koalicji Obywatelskiej

Dawid Kacprzyk w trakcie specjalizacji lekarskiej zarobił w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Był radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Na prowadzonym przez niego oddziale w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. W szpitalu miał istnieć "salonik VIP" dla polityków KO. Dawid Kacprzyk to były już koordynator SOR w Szpitalu Południowym w Warszawie i były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus. Ze szpitala został zwolniony po wybuchu afery. Także wtedy odszedł z KO i zrzekł się mandatu radnego.

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dymisję dwóch wiceprezydentów miasta. – Na moje ręce wpłynęły rezygnacje pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o niczyjej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania są wyższe niż w życiu prywatnym – przekazał.

Handel zwłokami w Warszawskim Szpitalu Południowym?

Ponadto z doniesień mediów wynika, że były już koordynator prosektorium Artur Habowski, miał handlować zwłokami. W ubiegłym tygodniu Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję koordynatora prosektorium, bez wypowiedzenia, z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-8 lipca 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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