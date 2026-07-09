Zdecydowany lider sondażu. Pięć partii w Sejmie

Jak wynika z badania opinii publicznej, wykonanego przez pracownię Opinia24, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska mogłoby liczyć na 31,3 proc. poparcia.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwości, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 22,8 proc. badanych.

Trzecie miejsce zajęła natomiast Konfederacja z poparciem 13,4 proc. respondentów.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica z 9,2 proc. głosów i Konfederacja Koron Polskiej, na którą chce głosować 8 proc. badanych.

Ugrupowania parlamentarne poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się natomiast ugrupowania, które dzisiaj mają swoją reprezentacje parlamentarną.

5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyły: Partia Razem (3 proc.), Polska 2050 (1,7 proc.) i PSL (1,6 proc.).

"Koalicja Obywatelska straciła 2,8 punktu procentowego, a Prawo i Sprawiedliwość – 1,4 punktu. Z kolei Nowa Lewica zyskała 1,7 punktu procentowego, co może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu wyborców tym ugrupowaniem" – informuje RMF24.

Kolejny sondaż. Polacy wskazali prezydenta, któremu najbardziej ufają

Tego samego dnia opublikowano wyniki sondażu, w którym Polacy wskazali prezydenta w dziejach III RP, któremu ufają najbardziej. W nowym badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski, ankietowanym zadano pytanie: "Któremu prezydentowi III RP po 1989 roku ufał(a) Pan/Pani najbardziej?".

Pierwsze miejsce zajął Aleksander Kwaśniewski (sprawował urząd w latach 1995-2005). Wskazało na niego 42,50 proc. respondentów. Serwis zauważa, że "to wynik, który nie pozostawia złudzeń – były prezydent zdobył niemal trzykrotnie większe poparcie niż kolejny polityk w zestawieniu".

Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński, który zginął w katastrofie smoleńskiej (prezydent w latach 2005–2010). Nieżyjącego prezydenta wskazało 14,80 proc. badanych.

Podium zamknął obecny prezydent Karol Nawrocki. Na obecnie urzędującą głowę państwa wskazało 14,30 proc. ankietowanych.

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