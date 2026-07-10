Pfizer zajął konto PAŻP. Minister odniósł się do sprawy

Sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł 1 kwietnia, że Polska zapłacić ponad 5,6 mld zł za preparaty wyprodukowane podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa.

Spór dotyczy 60 mln szczepionek przeciwko COVID-19, które miały trafić do Polski, ale rząd Mateusza Morawieckiego ich nie odebrał. Nie zapłacił również za wspomnianą partię środków przeciw koronawriusowi, mimo umowy podpisanej przez Komisję Europejską.

Pfizer zajął konto PAŻP

Amerykański koncern Pfizer zajął konto Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Firma chce w ten sposób odzyskać 5,6 mld zł, które Polska ma zapłacić za szczepionki przeciw COVID-19.

Minister infrastruktury uspokaja

Głos w sprawie zajęcia konta PAŻP przez Pfizer zabrał Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

– Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy martwią się płynnością żeglugi powietrznej. Ona jest absolutnie dla nas priorytetem. W pierwszym dniu, kiedy ukazała się informacja o tym zabezpieczeniu, rozmawiałem z ministrem finansów, aby zabezpieczyć odpowiednie środki na funkcjonowanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – powiedział w Polsat News.

Polityk PSL podkreślił, że sytuacja "spotkała się ze zrozumieniem ministra finansów".

– Kwota jest duża, bo żeby zabezpieczyć funkcjonowanie PAŻP do końca roku, potrzebny jest dodatkowy miliard złotych, szacunkowo. Natomiast już pracują specjalne zespoły Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żebyśmy mogli odpowiednio szybko zareagować na tę sytuację. To też nie jest tak, że odcięto nam z dnia na dzień dostęp do konta, do pieniędzy. PAŻP na najbliższe miesiące ma zabezpieczone środki finansowe, więc tu sytuacja jest absolutnie pod kontrolą – dodał.

Dariusz Klimczak podkreślił, że "można być spokojnym o to, że PAŻP w Polsce będzie normalnie funkcjonowała i żegluga powietrzna także będzie funkcjonowała na dotychczasowym, najwyższym poziomie".

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