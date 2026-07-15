Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty

O decyzjach śledczych poinformował we wtorek wieczorem (14 lipca) prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Jak przekazał, Cezary J. został przesłuchany w charakterze podejrzanego i zwolniony do domu.

Ze względu na dobro prowadzonego śledztwa prokuratura nie ujawnia na razie treści postawionych mu zarzutów ani ich kwalifikacji prawnej. Zastosowała wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Trwają natomiast czynności procesowe z drugim zatrzymanym w tej sprawie, byłym członkiem zarządu PFN Maciejem Świrskim. Nie wiadomo, kiedy zakończy się jego przesłuchanie. Jak powiedział prok. Rybczak, kolejne informacje zostaną przekazane w komunikacie, który zostanie opublikowany na stronie prokuratury po zakończeniu wszystkich czynności procesowych.

CBA zatrzymało byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej

Obaj byli członkowie zarządu PFN zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratury w śledztwie dotyczącym podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez władze fundacji w 2017 r.

Postępowanie koncentruje się na finansowaniu kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy". Według śledczych, działania te mogły wyrządzić fundacji szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8,4 mln zł.

Śledztwo ws. kampanii "Sprawiedliwe sądy"

Kampanię billboardową pod hasłem "Sprawiedliwe sądy" Polska Fundacja Narodowa przygotowała za rządów Zjednoczonej Prawicy. Pieniądze na projekt wyłożyły spółki Skarbu Państwa. Krytycy uważają, że z publicznych środków sfinansowano partyjną inicjatywę PiS, mającą na celu zdyskredytowanie sędziów.

Maciej Świrski, późniejszy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był członkiem zarządu PFN w latach 2016-2018.

Z kolei Cezary J. był związany z PFN od 2016 do 2023 r., najpierw jako prezes, a później członek zarządu. W ostatnich latach był asystentem Świrskiego w KRRiT. Wcześniej był radnym Warszawy z ramienia PiS.

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