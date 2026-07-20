Konflikt z Żurkiem? Korneluk zabrał głos

Dariusz Korneluk zwrócił uwagę na sposób funkcjonowania Prokuratury Krajowej pod jego kierownictwem. Jak zaznaczył w poniedziałek na antenie TOK FM, bierze "pełną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie".

– Wszędzie tam, gdzie zostało popełnione przestępstwo, bez względu na to, kto je popełnił, tam wyciągamy konsekwencje prawne, kierujemy wnioski o uchylenie immunitetów, których w ostatnim czasie jest bardzo wiele – powiedział Korneluk. – Stawiamy zarzuty bez względu na to, jaki dana osoba posiada garnitur polityczny. Nie ma dzisiaj świętych krów. Ktoś, kto popełni przestępstwo, musi za nie ponieść odpowiedzialność – dodał.

Jak podkreślił prokurator krajowy, od marca 2024 roku, czyli od momentu, kiedy objął funkcję, do dzisiaj przedstawił "obu prokuratorom generalnym 32 wnioski o uchylenie immunitetów parlamentarnych, różnych".

Korneluk: Wypowiedzi Święczkowskiego powodują uśmiech

Dariusz Korneluk odniósł się również do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

– Wypowiedzi pana Święczkowskiego są znane. Jego groźby, myślę, że w nikim nie budzą jakiegoś lęku. Wręcz, jak widzę w naszym środowisku, powodują uśmiech na twarzach prokuratorów – powiedział prokurator krajowy.

Jak zaznaczył: "Jest kilka postępowań przygotowawczych, dość mocno zaawansowanych, w których sposób zachowania, podejmowania decyzji przez pana byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego jest zbadane przez, podkreślam, niezależnych prokuratorów".

– Poczekajmy na wyniki. Naprawdę tutaj nikt nie przeciąga tego w czasie. Przy czym gromadzenie materiału dowodowego w tych postępowaniach naprawdę jest nie jest łatwe, bo ono jest wielowarstwowe i wielowektorowe – mówił Korneluk.

Prokurator krajowy: Ta informacja wprowadza w błąd

Jednocześnie prokurator krajowy zdementował doniesienia o jego konflikcie z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

– To jest informacja wprowadzająca w błąd. (…) Dementuję, nie ma żadnego konfliktu. Ktoś, kto tak mówi, wprowadza opinię publiczną w błąd. Mamy bieżący kontakt z panem prokuratorem generalnym, normalnie funkcjonujemy – zaznaczył Dariusz Korneluk.

Szef PK skomentował sprawę wniosków awansowych na wyższe stanowiska służbowe w prokuraturze.

– Faktycznie, wnioski są u pana prokuratora generalnego na biurku, ale podkreślam – on ma prawo je rozpoznać i rozpoznaje w sposób negatywny bądź pozytywny. Chce się nad tym zastanowić, to jest rzecz naturalna – powiedział Korneluk.

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