"Bunt prokuratorów". W Kancelarii Tuska wrze

Jak twierdzą przedstawiciele Radia Zet i "Newsweeka", w KPRP panuje przekonanie, że trwa "bunt prokuratorów". Chodzi o podejmowanie decyzji, które są nie po myśli obecnej władzy.

"W ostatnich dniach doszło do rozmów w Kancelarii Premiera dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Otoczenie premiera przewidywało, że dojdzie do umorzenia śledztwa w sprawie 'dwóch wież'. Zostało to odczytane jako 'bunt prokuratorów'. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, oraz o nasilającym się konflikcie między Prokuratorem Generalnym Waldemarem Żurkiem a Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem" – czytamy.

Rekonstrukcja w lipcu? "KPRM się szykuje"

Według dziennikarzy, których potwierdzili te informacje w kilku źródłach, rozmowy w Kancelarii Premiera mogą być przygotowaniem do zmian w rządzie. Jak podano, mogłyby one nastąpić jeszcze w lipcu. Rekonstrukcja miałaby objąć między innymi resorty zdrowia i sprawiedliwości. Według dziennikarzy większe szanse na stratę posady ma Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk niż minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Radio Zet przypomina, że w poniedziałek Prokuratura Krajowa zorganizowała uroczystość powołania ponad 100 osób na pierwszy stopień prokuratorski. "Zgodnie z ustawą to Prokurator Generalny powołuje formalnie na stanowiska prokuratorskie. Tym razem w uroczystości nie wziął udziału Waldemar Żurek, który od początku tygodnia jest na urlopie. Dodajmy, na urlopie zatwierdzonym przez premiera Tuska. Dziennikarze odczytują więc organizację uroczystości w takim momencie jako 'prztyczek w nos' wymierzony Żurkowi" – czytamy.

Ponadto w ostatnich tygodniach doszło do spotkań ministra Żurka w siedzibie MS z prokuratorami regionalnymi z całego kraju. Minister Żurek spotkał się z nimi w budynku swojego resortu. "Kilka dni później takie samo spotkanie zorganizował w jednym z hoteli w pobliżu Poznania Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk" – wskazano.

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