Dramat pacjentów w Łodzi. "Chorzy na raka są odsyłani z kwitkiem i to dosłownie"

Chodzi o Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

"Chorzy na raka są odsyłani z kwitkiem"

Sprawę opisał dziennik "Rzeczpospolita", który podkreśla, że od kilku dni otrzymuje sygnały o tym, że pacjenci, którzy zgłaszają się do CSK UMED w Łodzi są kierowani do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) w poszukiwaniu informacji, gdzie mogą otrzymać leczenie.

Jak się okazuje, chorzy na raka są odsyłani z kwitkiem i to dosłownie.

"Rzeczpospolita" dotarła do pisma z pieczątką poradni onkologicznej CSK UMED w Łodzi, w którym czytamy, że pacjentka, u której rozważana jest kwalifikacja do leczenia w ramach programu lekowego dla chorych na raka piersi, została poinformowana, że "z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe", a „planowany termin rozpoczęcia leczenia przypada na I kwartał 2027 r., o ile wcześniej nie nastąpi zmiana warunków finansowania programu" – czytamy.

Jak tłumaczy się łódzki oddział NFZ?

Łódzki NFZ w odpowiedzi na pytania dziennika przekazał, że 14 lipca do oddziału wojewódzkiego zgłosiło się dwóch pacjentów, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą być zakwalifikowani do programów lekowych. "Skierowano ich do Szpitala im. Kopernika oraz Szpitala Bonifratrów w Łodzi. OW NFZ wskazuje jednak, że nie otrzymał żadnej informacji od CSK UMED o wstrzymaniu przyjęcia pacjentów do programów lekowych" – dodano.

NFZ podkreśla, że to jeden ze szpitali w Łodzi, a to ma być gwarancją, pacjenci nie pozostaną bez leczenia.

Dodaje, że "aktualnie jesteśmy w trakcie uzgodnień umów w zakresach programów lekowych i chemioterapii z CSK UMED".

"Od początku roku OW NFZ zapłacił szpitalowi 45 mln zł za leczenie w programach lekowych i chemioterapię. To, co wynika z umowy, reguluje na bieżąco, co miesiąc" – napisała gazeta.

Problem polega jednak na tym, że programy lekowe, w ramach których pacjenci mogą liczyć na dostęp do nowoczesnych terapii, są świadczeniami limitowanymi. "Oznacza to, że NFZ musi rozliczyć ich realizację do wysokości kontraktu, ale zapłata za wszystko, co lecznica zrealizuje ponad jego wartość, stoi pod znakiem zapytania. Chodzi o tzw. nadwykonania, a tych łódzki NFZ za programy lekowe w onkologii za I i II kwartał roku szpitalowi wciąż nie zapłacił. A to 3 mln zł" – czytamy.

Okręgowa Izba Lekarska apeluje do NFZ

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi wystosowała do dyrektora łódzkiego NFZ apel w sprawie ograniczenia dostępności do programów lekowych.

"Przekroczenie limitów finansowych danej placówki nie może być przyczyną dodatkowego ograniczania pacjentom możliwości terapii w ramach programów lekowych” – napisano.

OW NFZ w odpowiedzi przekazał, że wystąpił do podmiotu leczniczego o złożenie pilnych wyjaśnień w sprawie i podkreślił, że przekroczenie limitów nie powinno być powodem wstrzymania kwalifikacji do programów lekowych.

"Rzeczpospolita" informuje, że w związku z przekroczeniem przyznanego przez NFZ limitu świadczeń medycznych Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miał wstrzymać na ten rok przyjęcia nowych pacjentów również w programach lekowych m.in. w zakresie gastroenterologii – wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, alergologii – astmy, atopowego zapalenia skóry, pulmonologii – mukowiscydozy, neurologii – migreny oraz nefrologii – nefropatii IgA, choroby nerek i zapalenia naczyń.

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