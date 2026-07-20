Wojsko USA przeprowadzi ćwiczenia nad Polską. Jest apel do mieszkańców

Dowództwo Wielodomenowe w Europie (Multi-Domain Command Europe, MDC-E) Sił Zbrojnych USA przeprowadzi na przełomie lipca i sierpnia na terytorium Polski szkolenie z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych (Micro High-Altitude Balloons – Micro-HAB).

O planowanych działaniach poinformowało w poniedziałek (20 lipca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Szkolenie z wykorzystaniem mikrobalonów. Komunikat wojska dla mieszkańców całej Polski

Jak przekazano, loty będą realizowane w polskiej przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ścisłej koordynacji z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie przestrzenią powietrzną w FIR Warszawa.

Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że w czasie szkolenia mieszkańcy różnych regionów kraju mogą zaobserwować przeloty mikrobalonów stratosferycznych lub – po zakończeniu lotu – elementy wykorzystywanych platform. Podkreślono, że planowane działania nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców i nie wpłyną na ich codzienne funkcjonowanie.

Wojsko zaapelowało, aby w przypadku odnalezienia elementów mogących pochodzić z mikrobalonów nie dotykać ich ani nie podejmować prób samodzielnego zabezpieczenia. O znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Czytaj też:

Wojsko wezwie 245 tys. osób. Jest decyzja MON