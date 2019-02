Semka o Biedroniu: Wzoruje się na Owsiaku

Z Piotrem Semką, publicystą tygodnika „Do Rzeczy”, rozmawiał Antoni Trzmiel. Dziennikarz odniósł się do niedzielnej konwencji inaugurującej powstanie partii "Wiosna" Roberta Biedronia. Semka mówił m. in. o antykościelnym profilu nowej partii. – Pozostaje pytanie, czy kampania Roberta Biedronia będzie nakręcała falę prymitywnego antychrześcijaństwa. Jego polityka może skutkować wulgarnym antyklerykalizmem i kontestacją religii szczególnie u młodzieży – uznał.

– Patrzyłem na tę konwencję jako obywatel wierzący i usłyszałem człowieka, który chce mi odbierać moje prawa. We wszystkich przypadkach odmienia wybór, ale odrzuca prawo rodziców do wyboru religii w szkołach. Chce znieść klauzulę sumienia dla lekarzy. Mówi, że opodatkuje pieniądze, które wrzucam na tacę. Ciekawe, jakby zareagował, gdyby ktoś zaproponował opodatkowanie pieniędzy z puszek WOŚP – mówił Semka.

Z kim pokój, a z kim wojna

Dziennikarz odniósł się też do zapowiedzi Biedronia na temat postawienia Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu.

– Mówi, że nie chce końca wojny polsko-polskiej, po czym zapowiada trybunał dla PiS. Jeżeli ktoś w taki ton wchodzi, to niech nie udaje, że chce zakończyć konflikty w Polsce, bo jest to sprzeczność i jest to oszukiwanie wyborców – podkreślił.

Jak zaś zauważył prowadzący rozmowę Antoni Trzmiel, PO powołała już za swoich rządów trybunał dla prezesa PiS, lecz nic z tego wtedy nie wynikło, pomimo siedmiu lat postępowania.

Semka stwierdził również, że Biedroń może po wyborach wejść do Koalicji Obywatelskiej. Prowadzący wywiad podkreślił jednak, że istnieje znacząca różnica między tymi ugrupowaniami – postulat odejścia od węgla. – Jeśli dojdzie do tego u nas wcześniej, niż w Niemczech, możemy zostać bez polskiego prądu w gniazdkach – zasugerował redaktor Trzmiel.

Nie do końca jawnie

W wywiadzie został poruszony także temat źródeł finansowania konwencji Biedronia. – Jeżeli sam Biedroń postuluje jawność, to powinien pokazać faktury za organizację tej imprezy. Pojawia się pytanie, jak długo będzie utrzymywał, że organizuje te wydarzenia za pieniądze z datków – podsumował Semka.

Konwencja założycielska partii „Wiosna” miała miejsce w niedzielę w warszawskiej hali Torwar. Robert Biedroń zaprezentował 13 najważniejszych punktów programu, m. in. legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, pełne finansowanie in vitro, równość małżeńską (niezależnie od orientacji seksualnej), a także renegocjację konkordatu i wyprowadzenie religii ze szkół.