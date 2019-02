20 wezwań do przeprosin. Wałęsa "ma dość"

Instytut Lecha Wałęsy zdecydował o wystosowaniu oficjalnych wezwań do przeprosin, a gdyby to nie poskutkowało – do pozwania osób, które miałyby naruszać dobre imię byłego prezydenta – czytamy na stronie Instytutu Lecha Wałęsy.